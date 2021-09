Neues Format in Krefeld : Lach- und Weinprobe - eine Initiative Krefelder Händler

Krefeld Wein verkosten, Comedy erleben und gleichzeitig für die von der Flut betroffenen Winzer an der Ahr spenden: Das ist das Konzept einer Hybridveranstaltung am 20. Oktober. Sogar auf dem eigenen Sofa ist das zu erleben.

(ped) Eine öffentliche Weinprobe im eigenen Zuhause und vom Sofa aus den Abgang der edlen Tropfen kommentieren - das gab es in Krefeld noch nicht. „Zum ersten Mal wagen sich die Weinhändler in Krefeld an ein neues Format“, sagt Petra Krieger von Farbtonstudio, das für den Online-Teil sorgt. Es ist ein Hybrid-Programm, sowohl digital als live, sowohl Tasting als Kultur: Am Mittwoch, 20. Oktober, lädt das Winehouse am Großmarkt für 19 Uhr zur ersten Lach- und Weinprobe ein.