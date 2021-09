Unternehmerfrühstück in Nettetal : Wie Nettetaler den Flutopfern an der Ahr helfen

Nettetal Jugendliche und Handwerker aus Nettetal arbeiten zurzeit regelmäßig zusammen, um in ihrer Freizeit Flutopfern an der Ahr zu helfen. Wie, das erfuhren die Gäste beim 21. Nettetaler Unternehmerfrühstück.

Elke Terbeck, Leiterin des Rhein-Maas-Berufskollegs, sowie der frühere Leiter der Lobbericher Zweigstelle, Rudi Wilmen, berichteten von zwei Fluthilfeprojekten. Mehr als 20 Berufsschüler für Straßenbau und Anlagenmechanik sowie einige Lehrer fahren freitags direkt nach der Schule in das Krisengebiet nach Ahrweiler und helfen dort am Wochenende, überwiegend nachts. Bis in die frühen Morgenstunden werden Wasser- und Stromleitungen installiert und Reparaturen erledigt. Außerdem hat sich eine Gruppe Elektriker um den Hinsbecker Handwerksmeister Udo Claßen zusammengefunden. Nachdem sie zunächst mehrere Häuser mit Stromanschlüssen versorgt hatte, entstand die Idee, einem älteren Ehepaar beim Wiederaufbau ihres Hauses zu helfen: Mitte 2022 soll es fertig sein. Der Verein Human Plus sammelt dazu unter der Aktion „Nettetal hilft“ bei der Deutschen Bank Mönchengladbach Spenden.