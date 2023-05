So Grillt Krefeld Der perfekte Grill - und was man(n) sonst noch so dazu braucht

Gas oder Kohle - für Grillfreunde ist die Entscheidung, welche Art von Grill sie sich zulegen, zu einer regelrechten Gretchenfrage geworden. "Der Trend geht aber hin zum Gasgrill", sagt Daniel Kiak, der bei Holzland Roeren in der Grillabteilung für die Kohle sorgt. Der Grund dafür sei einfach: "Mit Gas grillen geht einfach schneller, vor allem am Feierabend. Ich selbst habe beides. Am Wochenende, wenn mehr Zeit ist, dann nehme ich den Holzkohlegrill, wenn die Zeit nicht so da ist, dann eben den gasbetriebenen."