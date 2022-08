Krefeld grillt! : Wasabi-Burger

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Pattys: Brötchen würfeln, 10 Minute in Milch einweichen, gut ausdrücken. Mit Patty-Zutaten vermengen und mit Gewürzen gut abschmecken. Aus dem Teig vier Pattys formen und pro Seite 3 bis 4 Minuten grillen. Für die Toppings unteren Teil des Zitronengrases weich klopfen, in feine Scheiben schneiden und fein hacken. Mayo mit Wasabi gut verrühren. In einr Pfanne Öl erhitzen, Zitronengras etwa 2 bis 3 Minuten andünsten. Zuckerschoten dazu geben und bei hoher Hitze eine Minute in der Pfanne schwenken. Mit Sojasauce ablöschen, mit Zucker und Pfeffer abschmecken. Die unteren Brötchenhälften mit Wasabi-Mayo-Paste beschmieren, dann mit Salatblatt und Patti belegen. Darauf dann die Zuckerschoten und die obere Brötchenhälfte legen.