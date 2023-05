Stadtfest vom 2. bis 4. Juni in Krefeld „Kultur findet Stadt“ startet mit Pink Floyd

Am Wochenende vom 2. bis zum 4. Juni verwandelt sich die Innenstadt im Rahmen von „Kultur findet Stadt“ in einen einzigen großen Markt der Kultur mit vielen großen und kleinen Bühnen, Hunderten von Chormitgliedern, Musiker aller Provenienz und Künstlern, die ihre Kunst präsentieren. Im Jahr des Stadtjubiläums fällt das Programm noch üppiger aus als sonst und wartet zudem mit Überraschungen und originellen Ideen auf. So sind Hobby- und Profimusiker aufgerufen, ihr Können spontan in kleinen Straßenkonzerten zu präsentieren, eine Straßenorgel lädt ein, das Instrument einmal auszuprobieren, und es gibt Mitsing-Konzerte in einer Straßenbahn, die für dieses Wochenende auf der St-Anton-Straße zum womöglich kleinsten Konzertsaal der Welt wird. Ein Clou: Die Band Meddle und Musiker der Musikhochschule bieten am Samstag, 21 Uhr, auf der Hauptbühne auf dem Dionysiusplatz eine Pink-Floyd-Performance, die schon 2017 – damals auf dem Platz an der Alten Kirche – für Begeisterung gesorgt hatte. „Es gibt wenige Konzerte, die so viel Resonanz gefunden haben“, sagt Musikschulleiter Ralph Schürmanns. Eröffnung des Wochenendes ist am Freitag, 2. Juni, 18 bis 20 Uhr, auf der Konzertbühne am Dionysius-Platz mit Chören und dem Sinfonie- und Blasorchester der Musikschule.