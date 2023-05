Weihnachtsmenü zum Nachkochen Buon Natale, Buon Appetito

Zubereitung: Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Spaghettini etwa 3 bis 4 Minuten in Salzwasser kochen. In einer Pfanne mit Öl anschwitzen, bis er goldbraun ist. Vongole dazugeben, mit Fischfond aufgießen. Darin die Vongole kochen lassen, bis sie sich von selbst öffnen. Petersilie, Chilli, Cherrytomaten und Spaghettini dazugeben. Ein Schuss Olivenöl darüber geben und solnage kochen lassen, bis die Sauce leicht gebunden ist (dauert etwa zwei Minuten. Würzen mit Salz und Pfeffer, dann servieren.