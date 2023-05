Immobilie vorerst geschlossen Justizgebäude wegen Rissen evakuiert

Über Nacht tauchten im Gebäude der Staatsanwaltschaft Krefeld, des Arbeitsgerichts und Fachbereichen wie Betreuung, Nachlass und Register des Amtsgerichts am Preußenring Risse in den Wänden auf, die sich in nur wenigen Stunden vergrößert haben. Rund 250 Menschen sollen in dem Gebäude arbeiten. Die Evakuierung aller Beschäftigten erfolgte prompt. Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die die Justiz selbst veranlasst hat. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen als landeseigener Immobiliendienstleister sei über den Vorgang informiert und habe einen Statiker angefordert, der die Situation noch am Nachmittag begutachten sollte, erklärte ein Sprecher des BLB NRW auf Anfrage unserer Redaktion.