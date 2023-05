So Grillt Krefeld In 14 Stunden zum perfekten Fleisch

Das Gerät selbst sieht ein bisschen so aus wie eine Eisenbahn. An einer Seite ist ein kleiner Kessel angebracht, daneben ist dann eine große Grillfläche in einem separaten Kessel, und an ihn angeschlossen ist ein Schornstein, aus dem der Rauch entweichen kann. "In den Nebenkessel legt man die Kohle, in den USA vielfach auch richtige Holzbriketts. Das Grillgut nimmt dadurch einen noch intensiveren Geschmack von Holz an", erzählt David Reiners.