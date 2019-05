Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt : Flachsmarkt-Macher ehren Pfarrfest-Organisatoren

Linn Die Linner Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt ehrt in diesem Jahr das Organisationsteam der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt.

Jedes Jahr kümmern sich die Ehrenamtlichen liebevoll um die Planung und Durchführung des Pfarrfestes der Kirchengemeinde St.-Mariä Himmelfahrt. Es ist das mutmaßlich größte und vermutlich auch älteste Pfarrfest in Krefeld. „Wir haben ein Team von 15 festen und bis zu 70 freien Mitstreitern. Drei Mal im Jahr treffen wir uns, um die Einzelheiten abzustimmen“, erklärt Heidrun Hillmann (73). Seit 1976 engagiert sich die langjährige CDU-Ratsfrau in der Gemeinde. Als verlässlicher Partner steht ihr Karl Heinz Lenz zur Seite. Der erfahrene Senior, der in der Gemeinde auch bei Bedarf als Küster einspringt, ist trotz seiner 81 Lebensjahre nach wie vor dabei, wenn es darum geht, das Pfarrfest in bewährter Manier über die Bühne zu bringen.