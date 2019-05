Geschichten am Strand hören : Queer-Story-Telling nun in Beach-Atmosphäre

Krefeld Besucher des Beachclubs am Löschenhofweg können sich am 6. Juni auf acht neue Geschichten freuen.

(RP) Interessanten Geschichten am Strand lauschen und dabei ein kühles Getränk genießen – das ist möglich beim Queer-Story-Telling am Donnerstag, 6. Juni, im Beachclub am Löschenhofweg 70 in Uerdingen. Nachdem die erste Auflage ausschließlich positives Feedback erzeugte, wird es die Veranstaltung im Rahmen des Roze Jaars / Roze Zaterdags zum zweiten Mal geben – und zwar mit acht neuen Gästen und acht neuen Geschichten zum Thema „queer“.