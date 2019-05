Dozentin der Hochschule Niederrhein : AfD-nahe Professorin wird von Polizei aus Tagung geführt

Mönchengladbach Die Dozentin der Hochschule Niederrhein fühlt sich ungerecht behandelt. Beamte hätten sie in Kiel „mit roher Gewalt“ aus dem Stuhl gerissen. Die Polizei dementiert.

Die AfD-nahe Professorin Karin Kaiser ist am Mittwoch von Polizeibeamten aus einem Fachvortrag an der FH Kiel geholt worden. Kaiser, die Dozentin an der Hochschule Niederrhein ist, spricht von „Diktator-Methoden“ und „roher Gewalt“. Sie habe als Mitglied im Arbeitskreis „Steuern und Wirtschaftsprüfung“ der Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen in einer Tagung gesessen, als plötzlich die Tür aufging und zwei Polizisten sie „mit Gewalt aus dem Tagungsraum herausgerissen“ hätten. Sie habe vor Schmerzen laut geschrien. Arme und Schultern würden ihr heute noch wehtun, außerdem habe sie Verletzungen an den Knien.