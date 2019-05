Gewinnerin bei „Listen to Numbers“ : Sängerin Bella fiebert Debüt entgegen

Krefeld Isabelle Straßmann überzeugt mit ihrem Song die Jury des Musikwettbewerbs „Listen to Numbers“. Als Gewinnerin wird „Bella“ im Herbst auf dem „Krefeld Sampler“ vertreten sein, zuvor steht noch ein Konzert an.

Bella wird ihren ersten großen Bühnenauftritt im Rahmen des vom Krefelder Stadtmarketing organisierten Kulturfestes „Kultur findet Stadt(t)“ haben. Am Samstag, 15. Juni wird die Künstlerin abends live auf der Bühne in der Krefelder Innenstadt spielen. Geplant ist, dass Bella mit acht Songs , fünf eigenen und drei Coverversionen, auftreten wird. Die junge Sängerin wird dabei von einem Gitarristen begleitet oder begleitet sich selber mit der Ukulele. Neben Bella werden vorraussichtlich neun weitere Sieger von „Listen to Numbers“ auftreten.

Musizieren wurde Bella früh in der Kindheit von ihren Eltern näher gebracht – beide spielen in einer Band, ihr Vater Walter an der Gitarre, ihre Mutter Barbara singt. In der ersten Klasse begann Bella daher, Blockflöte zu lernen, nach sechs Jahren entschied sie sich allerdings um: Gesang würde ihr besser stehen. Mit 13 Jahren begann sie, Gesangsunterricht in der Musikschule zu nehmen, gleichzeitig fing sie an, Songtexte zu schreiben. „Ich habe schon immer gerne Geschichten geschrieben, einmal sogar ein Buch“, berichtet Bella. Dass sie als musikaffine Person bald ihre eigenen Songtexte schrieb, sei für sie daher „nur logisch“. Von Beginn an sind ihre Texte auf Englisch. „Es fällt mir leichter, als auf Deutsch zu schreiben“, erklärt Bella, die am Gymnasium einen bilingualen Bildungsweg absolviert hat. Seit drei Jahren bringt sie sich mit Unterstützung ihres Vaters das Gitarrenspiel bei. „Es reicht, um mich selbst zu begleiten – und das ist das Wichtige“, sagt sie.