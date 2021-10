Pflichtumtausch in Krefeld : Umtausch alter Führerscheine ab sofort per Online-Antrag

Krefeld Das Angebot das Straßenverkehrsamtes gilt zunächst für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. Der neue Kartenführerschein wird binnen weniger Wochen direkt von der Bundesdruckerei an die Wohnanschrift übersandt.

Für die anderen Geburtsjahrgänge, für die der Pflichtumtausch zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, wird ein entsprechendes Verfahren im kommenden Jahr angeboten. Das Formular kann ausgefüllt und ausgedruckt werden. Die Bezahlung des Führerschein-Umtausches erfolgt in dem Falle mit e-Payment. Dem Antrag sind ein biometrisches Lichtbild und der Original-Führerschein (eine Kopie reicht nicht aus) beizufügen. Die Unterlagen müssen postalisch an die Führerscheinstelle gesandt oder können in einem verschlossenen Umschlag direkt an der Elbestraße 7 oder bei den Bürgerservicebüros in den Briefkasten eingeworfen werden. Für den Papierführerschein wird danach die Gültigkeit auf zwei Monate befristet und er wird umgehend zurückgesandt.