Umtauschaktion auch in Mönchengladbach : Alte Führerscheine werden ersetzt

Umtauschaktion auch in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zuerst sollen Fahrer der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 den Umtausch vollziehen. Es geht dabei um alte rosafarbene und graue Dokumente.

Deutschlandweit müssen in den kommenden Jahren rund 43 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Denn sie sollen künftig EU-weit (EU-Richtlinie 2006/126/EG) fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Der Gesetzgeber hat in einem Stufenplan geregelt, in welcher Reihenfolge Autofahrer ihren Führerschein umtauschen müssen. So sollen lange Wartezeiten und eine Überlastung der Behörden vermieden werden.