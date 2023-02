Warnstreik am 28. Februar in Krefeld Streikende wollen öffentliches Leben lahm legen

Es wird am Dienstag in Krefeld und am Niederrhein zu erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs kommen, kommunale Dienste werden nur eingeschränkt oder gar nicht angeboten, viele städtische Kindertagesstätten in den aufgerufenen Kommunen werden nur Notgruppen betreiben oder komplett geschlossen bleiben. Städtische Bäder werden ebenfalls nur eingeschränkt geöffnet haben oder ganz geschlossen sein. Straßenreinigung und Müllabfuhr werden nur marginal stattfinden.