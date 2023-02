Gewerkschaft fordert mehr Geld Die Brauerei-Beschäftigten drohen mit einem Bier-Streik

Die Brauereien drückten bei den laufenden Lohntarifverhandlungen allerdings „gewaltig auf die Bremse“: „Mit gerade einmal 2,5 Prozent in diesem Jahr und einer gleichen Lohnerhöhung in 2024 plus je einer Einmalzahlung von 1000 Euro wollen sie eine ‚Bier-Lohn-Light-Lösung‘. Wenn das so weitergeht, haben wir bald einen ‚Knoten in der NRW-Bierleitung‘. Erste Warnstreiks hat es bereits gegeben. Weitere werden folgen“, kündigte Claudia Hempel an.