Demnächst im Theater Krefeld Matinee zu Tschechows Stück „Drei Schwestern“

Bei Tschechow denkt die Regisseurin Dedi Baron an John Lennon: „Life is what happens to you while you are busy making other plans“, schrieb der Musiker 1980 in einem seiner letzten Songs, „Leben ist das, was dir passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen“. Genau das gilt für die Schwestern Olga, Mascha und Irina in Anton Tschechows berühmtem Stück „Die Drei Schwestern“. Die israelische Regisseurin hat es für das Theater Krefeld und Mönchengladbach inszeniert. Die Premiere ist am 11. März. Aber am Sonntag, 5. März, bietet eine Matinee ab 11.15 Uhr im Theater erste Einblicke in die Produktion.