650 Jahre Krefeld Jetzt startet der Jubiläumsfrühling

Ein gut ausgestatteter Foodtruck, in dem Kochteams mit Traditionsküche bis veganer Kost aufwarten, wird in jeder Woche ein- bis zweimal an den unterschiedlichsten Orten stehen - zum ersten Mal am 25. März auf dem Wochenmarkt am Roettgen, bespielt vom Zentrum für Metabolische Therapie. Das Marktcafé hat ab April drie Termine für den Wochenmarkt in Forstwald gebucht.