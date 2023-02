Durch Tarifstreit bekannt gewordener Krefelder Der Deutsche Bahn-Manager Ulrich Weber ist gestorben

Als Verhandlungsführer der Deutschen Bahn in den Tarifauseinandersetzungen mit den Gewerkschaften – speziell in den harten Konfrontationen mit GDL-Chef Claus Weselsky – erlangte Ulrich Weber in den Jahren 2014 und 2015 nationale Popularität. Viele von den Streiks betroffene Bahnreisende schimpften über seine unnachgiebige Haltung, andere bewunderten ihn für seine Standhaftigkeit und Loyalität zum Arbeitgeber.