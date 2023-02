Neues Geschäft in Krefelder Innenstadt Mode Weltgewand-t eröffnet an Königstraße

Der Leerstand ist vorbei: An der Königstraße 112 in der Innenstadt eröffnet die Krefelder Designerin Uschi Blersch ein Modegeschäft. Dort, wo früher Calida Unterwäsche und Moccas Shoes and more Schuhe im Sortiment hatten, bietet der Laden „Weltgewand-t“ Blusen, Shirts, Kleider, Hosen, Jacken, Röcke und Accessoires aus eigener Kreation. Bislang betrieb das Unternehmen „Weltgewand-t“ einen Online-Store und bot modische Ware aus einer eigenen Werkstatt in einer ehemaligen Krawattenfabrik an. Nun kommt ein stationärer Sales-Point, wie es neudeutsch heißt, hinzu. Store-Opening ist am Sonntag, 26. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr. Aber erst ab der Woche vom 28. Februar an darf während der Öffnungszeiten zwischen 11 und 18 Uhr eingekauft werden.