Die HSG Krefeld ist bereit Samstag steigt das große Handball-Spektakel

Simon Krivec, Hauptgesellschafter der HSG, hatte den Gedanken, dieses Derby in der Yayla-Arena auszutragen, bereits beim Hinspiel in Aldekerk gefasst: „Eigentlich hatten wir ein Spiel in der Yayla-Arena erst für die 2. Liga geplant, dann vielleicht gegen Essen oder Dormagen. Dann haben wir uns entschieden, das vorzuziehen und die Sache durchgerechnet. Als wir den Spielplan mit den Pinguinen abgeglichen haben, stellte sich raus, dass dieser Samstag frei ist. Dann habe ich André losgeschickt. Wir haben ausgerechnet, dass wir 3500 Zuschauer für eine schwarze Null brauchen. Dann haben wir den Handballkreis wegen Spielverlegungen in den unteren Klassen ins Boot geholt. Dank an den Handballverband, dass er mitspielt. Ich hoffe und wünsche, dass wir unser Saisonziel, die Aufstiegsrunde erreichen. Dafür zählt nur ein Sieg. In der Aufstiegsrunde werden die Karten neu gemischt.“