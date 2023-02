Literatur in Krefeld Warum Hitler zu toxisch ist für Romane

Wie nähert man sich diesem Buch? Lesenderweise, das ist klar. Aber dann wird man überwältigt von der Person, die „Der Autor“ genannt wird. Denn „Der Autor“ hat sich eine höchst schwierige Aufgabe gestellt: Er will ein Buch über Hitler schreiben, was er schon auf Seite 7 benennt. Ganz am Anfang sagt der wissende Er-Erzähler über seinen „Autor“: „Er will begreifen.“