Sportausschuss : Neues Badezentrum in Bockum kostet 60 Millionen Euro

Krefeld Eine Sanierung in Bockum wird mit 32 Millionen Euro beziffert.

(jon) Die Instandsetzung des Badezentrums Bockum liegt in jedem Fall deutlich im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, dass der Politik in der nächsten Sitzung des Sportausschusses vorgelegt wird. So werden die Kosten eines neuen Frei- und Hallenbadkomplexes mit 60,9 Millionen Euro beziffert. Auf den ersten Blick günstiger scheint eine Sanierung in Bockum zu sein. Diese wird mit 32 Millionen Euro beziffert. Allerdings: Die Kosten würden den Restwert des Schwimmbads als Immobilie von 19,5 Millionen Euro deutlich übersteigen. „In den vorgenannten Grobkosten zur Variante Sanierung des Hallenbades, wurden keine Kosten eingerechnet für den dabei erforderlich werdenden Not,- bzw. Basisbetrieb ,Schul- und Vereinssport’. Bedingt durch den dann unumgänglichen Komplettausfall der Wasserfläche, für die Sanierungszeit, würden Ersatzmaßnahmen anfallen“, so die Verwaltung. Sie schätzt die Kosten hierfür auf weitere rund zwei Millionen Euro für die Dauer einer reinen Bauzeit von etwa zwei Jahren. Als dritte Variante wäre ein neues Hallenbad mit saniertem Freibad möglich. Hierfür geht die Verwaltung von „Grobkosten“ in Höhe von 53, 4 Millionen Euro aus.