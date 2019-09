Vorfahrt missachtet. : Unfallflucht: Rollerfahrer verletzt

Krefeld Die Ermittler suchen Fahrer eines schwarzen Audi.

(jon) Ein Autofahrer hat am Samstagabend, 31. August, an der Kreuzung Schwertstraße / Luisenstraße die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtet. Dieser stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 74-Jährige gegen 18.15 Uhr mit seinem Zweirad über die Schwertstraße in Richtung Philadelphiastraße. An der Kreuzung Luisenstraße missachtete der Fahrer eines schwarzen Audi das Stoppzeichen. Der Rollerfahrer musste stark bremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt über die Luisenstraße in Richtung Hansastraße fort. Die Ermittler suchen nun den Audifahrer und Zeugen des Unfalls. Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.