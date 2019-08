Stadtwaldhaus : Drei große „M“ zum Glühwein

Krefeld Zum sechsten Mal seit 2013 sind Betti Ixkes und Rüdiger Höfgen mit der externen Reihe des Wohnzimmertheaters Podio im Stadtwaldhaus. Das erste Glühwein-Cabarett fand 2002 statt.

Für den Auftakt des Abends haben die beiden vom Krefelder Wohnzimmertheater Podio, das übrigens vor 20 Jahren als ‚Theater ohne Namen‘ gegründet wurde, Mark Britton engagiert. Er präsentiert „feinen britischen Humor in deutscher Sprache“, so Ixkes. Sein Programm „Weihnachten in Britton“ hat sich bewährt, aber er bringe auch immer aktuelle Aspekte mit hinein. „Die Vorlagen aus dem britischen Königreich sind ja derzeit kaum zu toppen“, sagt Ixkes mit einem Blick auf Premier Boris Johnsohn, die Frage nach seinem Friseur und die nach Beurlaubung des Parlaments.

Für die Mixed Show im Advent sind drei Aufführungen vorgesehen. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr; der Einlass in den großen Saal ist um 18.30 Uhr. Der Vorverkauf (Eintritt 19,50 Euro) beginnt jetzt, jeder erhält einen nummerierten Sitzplatz. Vor der Show können die Besucher Frikadellen, belegte Brötchen oder Brezeln an der „Vortheke“ kaufen und dann verzehren; Getränke werden im Saal serviert. Ein Glühwein oder Punsch ist in der Eintrittskarte enthalten. Wer mag, kann sich als Extra einen Tisch zum Dinner oder Gänsebraten ab 17 Uhr reservieren und den Abend mit einem Essen à la carte in der Arkade beginnen. „Wir freuen uns auf unsere Gäste in dieser besonderen adventlichen Atmosphäre“, sagt auch Helmut Lang vom Stadtwaldhaus.