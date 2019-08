Krefeld : Krefelds Entomologen werden Kunst

Krefeld Die Ateliergemeinschaft Pausenhof öffnet ihre Türen in der alten Volksschule an der Marktstraße. Unter anderem wurden Mitglieder des benachbarten Entomologischen Vereins porträtiert. Und – passend dazu – eine Riesenfliege.

Es ist schon eine kleine Tradition: Die Ateliergemeinschaft Pausenhof an der Marktstraße 161 öffnet kurz nach den Sommerferien ihre Türen, so auch am kommenden Wochenende. Dass der Entomologische Verein Krefeld ebenfalls in den Räumlichkeiten der Alten Volksschule sein Domizil hat, fällt gleich bei den ersten Schritten in den ehemaligen Schulflur auf. In der kleinen Gemeinschaftsausstellung im Erdgeschoss gibt es zwei Hinweise auf die Insektenforscher. Man stößt gleich auf ein großes Fliegengemälde von Barbara Freundlieb und weiter rechts hängt eine Arbeit von Peter Schmitz mit Statements und Porträts von Mitgliedern des Entomologischen Vereins.