Linner Burgserenade : Amadeus Guitar Duo – mit Instrumenten verheiratet

Krefeld Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff präsentierten auf Burg Linn einschmeichelndes und temperamentgeladenes Gitarrenspiel.

Kavanagh-Kirchhoff gewinnen sofort durch ihr ausgesprochen freundliches und zugewandtes Wesen, sie gehen so einfühlsam wie behutsam miteinander um, und sie wirken wie mit ihren Instrumenten eins geworden. Nicht die – bestechend brillante – Technik steht im Vordergrund, es ist die vollständige Hingabe in das jeweils zu interpretierende Werk, die das Spiel dieses bis in die kleinsten Verästelungen harmonierenden Duos so einzigartig macht.