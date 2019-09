Ruder-Weltmeisterschaft : Rommelmann schreibt Ruder-Geschichte, Follert wird Weltmeister

Laurits Follert jubelt über Gold mit dem Achter. Foto: Daniela Salz

Linz Bei der WM in Österreich holt der Krefelder die erste Medaille im Vierer seit 20 Jahren. Laurits Follert wird Weltmeister im Achter.

Mit zwei Medaillen für die drei Starter des Crefelder Ruderclubs sind die Ruder-Weltmeisterschaften in Linz/Österreich zu Ende gegangen. Laurits Follert fuhr mit einem Start-Ziel-Sieg im Deutschland-Achter zum Weltmeistertitel. Nach dem EM-Titel und dem World Cup-Gesamtsieg folgte nun die Bronzemedaille bei der WM für Jonathan Rommelmann. Gleichzeitig schrieb er mit Partner Jason Osborne (Mainz) Geschichte: Nach 20 Jahren haben die beiden die erste Medaille für den Deutschen Ruder-Verband (DRV) im olympischen Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer. Michaela Staelberg hingegen verpasste nur knapp den Sprung auf Treppchen: Sie wurde Vierte.

Es war ein beeindruckendes Finalrennen für den Deutschland-Achter. Vom Start an setzte sich das deutsche Flaggschiff an die Spitze, überraschend eng verfolgt vom Achter aus den Niederlanden. Die eigentlich als Top-Jäger erwarteten Britten mussten sich dahinter gegen die Konkurrenz aus den USA, Neuseeland und Australien wehren. Die Mannschaft mit Laurits Follert, Christopher Reinhardt/Dorsten, Johannes Weißenfeld/Herdecke, Torben Johannesen/Hamburg, Jakob Schneider/Essen, Malte Jakschik/Rauxel, Richard Schmidt/Trier, Schlagmann Hannes Ocik/Rostock und Steuermann Martin Sauer, hatte an diesem Tag die Konkurrenz im Griff. Zu keinem Zeitpunkt des Rennens kam eine Bootsspitze vor das Boot der Deutschen, auch wenn die Niederländer noch im Schlussspurt bis auf eine Sekunde heran kamen. „Ich bin total glücklich, letztes Jahr ist vergessen. (da musste Follert wegen Rückenproblemen zum Halbfinale abmelden, die Red.) Ich kann gar nicht beschreiben, wie es sich anfühlt“, sagte ein überglücklicher und ausgelassen jubelnder Follert.

Info Alle drei Krefelder für Olympia qualifiziert Insgesamt war die WM aus deutscher Sicht keine Glanzleistung, gerade einmal sechs der 14 zu nominierenden Bootsklassen haben sich für Olympia qualifiziert. Alle anderen müssen im nächsten Jahr durch die Nachqualifikation, was ein schwieriges Unterfangen ist, weil es für Europa nur wenige Plätze gibt. Aber: Alle drei Krefelder, Michael Staelberg, Nonathan Rommelmann und Laurits Follert, sitzen in einem Boot, dass die Olympia-Quali in der Tasche hat. Und: Bei drei Deutschen Medaillen in DRV-Booten waren zwei Ruderer vom Crefelder Ruderclub Krefelder beteiligt.

Ebenfalls zufrieden gab sich Jonathan Rommelmann. „Wir haben heute alles probiert, durch den kurz vor dem Rennen einsetzenden Wind herrschten heute aber durchaus unfairen Bedingungen. Eir haben alles versucht und sind mutig losgefahren. Die Iren waren heute eine Klasse für sich, die konnten wir nicht halten. Dass Italien noch vorbei gerutscht ist, liegt an der besseren Bahn. Wir freuen uns über Bronze und die erreichte Olympiaqualifikation“, sagte ein glücklicher Rommelmann, der nach dem Rennen ausgelaugt auf dem Siegersteg lag. Nicht nur er, auch seine Konkurrenten waren völlig fertig. Das sehr heiße Wetter und dieses berauschende Finale, was erst im Zielsprint entschieden wurde, hatte alles abgefordert. Jason Osborne und Rommelmann gingen auf Bahn vier ins Rennen, links von ihnen die Italiener und Iren. Nach einem schnellen Start konnte sich das deutsche Boot zusammen mit den Italienern an die Spitze setzen und fast eine Länge Vorsprung auf die Konkurrenz herausrudern. Als Erster ging das deutsche Duo auf die zweite Streckenhälfte, 13 Hundertstel dahinter die Italiener. Irland lag knapp eine Sekunde zurück. Auf den dritten 500 Metern zündeten die Iren dann aber den Turbo und zogen an den Deutschen und Italienern vorbei. Das deutsche Boot konnte der Attacke nichts mehr entgegensetzen, es gelang nicht, die Lücke zu schließen.

Erschöpft, aber glücklich: Jonathan Rommelmann (links) und Jason Osborne rudern bei der WM in Linz zu Bronze. Foto: dpa/Matthias Schrader