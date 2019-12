Schulen in Krefeld : Stahldorf wird wieder Grundschul-Standort

Stahldorf Wegen Schülermangels wurde die Stahldorfschule vor einigen Jahren Teilstandort der Grundschule am Stadtpark Fischeln/Wimmersweg. Jetzt soll die Grundschule an der Vulkanstraße ihre Eigenständigkeit zurück bekommen.

Die Stahldorfschule soll zum Schuljahr 2021/22 wieder eine eigenständige Grundschule werden, der Verbund mit der Gemeinschaftsgrundschule am Stadtpark Fischeln/Wimmersweg steht somit vor dem Aus. Die Verwaltung begründet diesen Plan mit den starken und unerwarteten Zuwächsen der Schülerzahlen und dem damit verbundenen Kapazitätsmangel der Krefelder Grundschulen. Das Gebäude an der Vulkanstraße hat eine in Krefeld seltene gewordene Besonderheit: Es gibt nämlich noch freie Räume. Zurzeit wird dort zweizügig unterrichtet – als Teilstandort der Grundschule am Wimmersweg. Ausgelegt ist das Gebäude an der Vulkanstraße aber für elf Klassen plus Ganztag für 60 Prozent der Kinder.