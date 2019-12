Oberbruchstraße in Krefeld : Keine LKW mehr auf der Oberbruchstraße

Fischeln Die Stadtverwaltung hat jetzt die SPD-Forderung umgesetzt, LKW die Fahrt über die Oberbruchstraße zu untersagen. Entsprechende Schilder wurden jetzt aufgestellt.

(RP) Künftig ist LKW die Durchfahrt der Oberbruchstraße ab dem Siemesdyk in Richtung Hafelsstraße nicht mehr erlaubt und nur noch Anliegern möglich. Mit der Einführung der neuen Verkehrsregelung und dem Aufstellen einer entsprechenden Beschilderung setzte die Stadtverwaltung nun die Forderung der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Fischeln um. „Mit dem Durchfahrtsverbot werden die Anwohner der Oberbruchstraße deutlich entlastet. Zudem entschärfen wir so die Situation an der Kreuzung Hafelsstraße“, erläutert Jürgen Oppers, Sprecher der SPD-Fraktion in der Fischelner Bezirksvertretung. So sei es dort in der Vergangenheit häufig zu Verkehrsbehinderungen durch abbiegende LKW in Richtung Ortskern gekommen. „Sowohl die Einrichtung des Durchfahrtsverbots, als auch zuletzt die Einführung von Tempo 30 vor den Kitas auf der Kölner Straße oder der Grundschule Königshof sind zwar vergleichsweise überschaubare, aber für die Verbesserung der Verkehrssituation in Fischeln wichtige Maßnahmen.