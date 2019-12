Spendenaktion : Aktion „Fischeln plastikfrei“: Stoffbeutel mit Rathaus-Motiv

Fischeln Gegen eine Spende für das Kinderzentrum Stups gibt die Fischelner Textildruckerei Wegner Stoffbeutel mit einem Motiv des PopArt-Künstlers „Frät“ ab.

In der Textildruckerei von Holger Wegner an der Kölner Straße 545 gibt es Stoffbeutel mit dem Aufdruck des Fischelner Rathauses. Diese haben keinen festen Preis, sondern sie sind erhältlich für eine Spende für einen guten Zweck. Das Geld kommt dem Stups-Kinderzentrum zugute, denn „das braucht ja immer Unterstützung und ist hier in der Nähe“, erklärt Wegner. Doch mit der Aktion möchte der Geschäftsinhaber noch etwas anderes erreichen: Er hatte sich, ausgelöst durch die vermehrte Berichterstattung zu Klima und Umwelt, über Nachhaltigkeit in der näheren Umgebung Gedanken gemacht: „Man hört es ja im Prinzip jeden Tag in der Presse, dass wir weg wollen vom Plastik.“ So motiviert wollte der Geschäftsmann in Fischeln ein Zeichen gegen den Plastikverbrauch setzen und mit der wieder verwendbaren Stofftasche dazu beitragen.