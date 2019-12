LKA informiert heute : Großrazzia ergab Spur zu Kindergeldbetrügern

Krefeld Steuerfahndung, Zoll, Polizei und Stadt kontrollierten im März zwei Häuser und enttarnten mehr als 40 Scheinadressen.

Im März dieses Jahres enttarnten Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Stadt mehr als 40 Scheinadressen in zwei Mehrfamilienhäusern an der Alte Linner Straße. Die so genannten Problemhäuser gerieten wie schon andere Immobilien in Krefeld zuvor in den Fokus der Ermittler. Das Ergebnis der weiteren, aufgrund der damaligen Verdachtsmomente eingeleiteten Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) liegen jetzt offenbar vor. Rumänen und Bulgaren bezogen zu Unrecht für 90 Jungen und Mädchen Kindergeld. Das treffe in der Hauptsache zu, Details könne sie nicht mitteilen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Das LKA wolle am Mittwoch in Düsseldorf über die Hintergründe des groß angelegten Kindergeldbetrugs informieren. Der Schaden soll jenseits der Millionengrenze liegen.