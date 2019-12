Literatur in Krefeld : Lesetipps aus und über Krefeld

Krefeld Rechtzeitig vor Weihnachten sind viele Bücher neu erschienen. Wir geben Tipps für die Lektüre Krefelder Autoren: Geschichten, Märchen und Anthologien zum Selberlesen oder als Geschenk auf den vorletzten Drücker.

Stimmungsbilder aus „der guten alten Zeit“ versammelt der reich bebilderte Band „Niederrheiner erzählen. Von 1900 bis 1950“. In 20 Kapiteln reist Clemens Reinders durch Episoden eines halben Jahrhunderts, nach Rees und Wesel, nach Mönchengladbach und Haldern – und nach Krefeld. Er erinnert an die Tanzhusaren, die 1906 auf Anordnung Kaiser Wilhelms II. zur großen Freude der Krefelderinnen in die Seidenstadt geschickt wurden, und an die wilden 60er Jahre, in denen in den Clubs und vor allem im Jazzkeller die Post abging. Spannend ist die Form: Reinders lässt Zeitzeugen erzählen oder verwendet (wo es keine Zeitgenossen mehr gibt) Originaltöne. So erhalten auch die Schilderungen vom Landleben und aus dem Alltag eines BDM-Mädels eine ganz persönliche Färbung.