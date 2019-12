Hartz-IV-Zahlen : Caritas kritisiert niedrige Löhne

Krefeld. In Krefeld arbeiten rund 25 Prozent aller Hartz-IV-Beziehenden, 585 Menschen sogar in Vollzeit. Dennoch sind sie auf Sozialleistungen angewiesen.

(RP) In Krefeld müssen ein hoher Anteil an Menschen ergänzend zu ihrem Arbeitslohn Hartz-IV-Leistungen beziehen, weil das Erwerbseinkommen allein nicht reicht. Darauf weist der Caritasverband für das Bistum Aachen unter Berufung auf den aktuellen Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW hin. Im März 2019 gingen demnach 5109 erwerbsfähige Hartz-IV-Beziehende in Krefeld einer Erwerbstätigkeit nach. Das entspricht 25 Prozent aller Erwerbsfähigen im Hartz-IV-Bezug in Krefeld – ein alarmierend hoher Anteil. „Diese Menschen sind als sogenannte Aufstocker auf ergänzende, steuerfinanzierte Hartz-IV-Leistungen angewiesen“, sagt Roman Schlag, Fachreferent für Arbeitsmarkt- und Armutsfragen beim Caritasverband für das Bistum Aachen.

Selbst 585 Menschen in Krefeld, die in Vollzeit arbeiten, sind laut Arbeitslosenreport auf ergänzende, steuerfinanzierte Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Hinzu kommen in Krefeld weitere 1537 „Aufstocker“, die in Teilzeit arbeiten sowie 1895 „Aufstocker“, die als Minijobber nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen. Sie verfügen meist nur über eine mangelhafte soziale Absicherung.