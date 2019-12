Sport für Ältere : Acht neue Gruppen für Sportverein

Krefeld. Der Verein „Sport für aktive Bürger Krefeld e.V.“ freut sich über einen Mitgliederzuwachs und neue Sportgruppen im Bereich der Wassergymnastik.

(RP) Bei der Weihnachtsfeier des Vereins „Sport für aktive Bürger Krefeld e.V.“ hat die Vorsitzende Gudrun Kouzehkonani eine zufriedenstellende Bilanz des Jahres ziehen können. Demnach wurden im Jahr 2019 acht neue Sportgruppen ins Leben gerufen und es hätten sich viele neue Mitglieder angemeldet: Insgesamt sie die Zahl der Mitglieder wieder auf über 2000 Menschen angestiegen. Unter anderem seien drei neue Gruppen für Wassergymnastik im Lehrschwimmbecken der Schule an der Stettiner Straße 13 in Gartenstadt und zwei Gruppen „Gymnastik nach Pilates“ in Hüls eingerichtet worden. „Die Wassergymnastik wird von einem jungen Mann geleitet, der frischen Wind in das Angebot bringt“, sagt Gudrun Kouzehkonani. Zum zweiten Mal wurde auch ein Kurs zum Thema „Selbstverteidigung für Frauen“ angeboten, der gut angenommen worden sei.