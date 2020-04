Kita in Krefeld : Unterschriftensammlung als Protest gegen Kita-Bau

Auf dieser Wiese am Weidenröschenweg in Fischeln soll eine Kita gebaut werden. Dagegen wehren sich die Anwohner. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld 87 Prozent der Anwohner der Wildkräutersiedlung halten einen geplanten Kita-Standort für ungeeignet.

Eine überwältigende Mehrheit von Anwohnern der Wildkräutersiedlung hat sich in einer Unterschriftenaktion gegen den Bau einer Kindertagesstätte in dem Wohngebiet ausgesprochen. 87 Prozent halten den Standort am Weidenröschenweg demnach für ungeeignet. Die Unterschriftenliste wurden jetzt an Oberbürgermeister Frank Meyer übersandt mit der Bitte, sich des Anliegens anzunehmen.

Hintergrund: Vor mehr als zwei Jahrzehnten waren Pläne, am Weidenröschenweg in Fischeln eine Kita zu errichten, zu den Akten gelegt worden. Angesichts des gewaltigen Mangels an Betreuungsplätzen in Krefeld und des nur schleppend vorankommenden Kita-Neubaus hat die Krefelder Verwaltung den Plan 2019 wieder aus der Versenkung hervorgeholt – und damit einen Proteststurm der Anwohner ausgelöst. Die Verwaltung argumentiert, der Standort sei deswegen so gut geeignet, weil dort bereits Baurecht für eine Kita bestehe. Die Anwohner sagen, der Standort sei nicht geeignet, weil Zufahrtswege und Parkmöglichkeiten für einen Hol- und Bringverkehr außerhalb der Siedlung lebender Familien unterdimensioniert seien.