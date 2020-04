Kooperationen im Solinger Einzelhandel : Ohligser Geschäfte halten zusammen

In ihrem Käseladen „Ausgereift“ haben Sandra und Christina Schmackey in der Auslage des Schaufenster Platz geschaffen für Spielwaren der naheliegenden Filiale von SpielPlus. Hier können im Rahmen einer Kooperation bestellte Bücher, Spiele oder Kuscheltiere abgeholt werden. Foto: Peter Meuter

Solingen Spiele für den Nachwuchs im Käseladen abholen – in Ohligs klappt das. Grund ist eine Initiative des Fachgeschäfts „Ausgereift“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Ein althergebrachtes Klischee unterstellt Einzelhändlern bekanntlich, „einzeln zu handeln.“ Dass das so natürlich nicht stimmt, beweisen nicht nur diverse Zusammenschlüsse in Form von Werbegemeinschaften – sondern gerade in Krisenzeiten auch private Initiativen.

Ein Beispiel dafür liefert in diesen Tagen Christina Schmackey. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sandra betreibt sie an der Forststraße das Käsefachgeschäft „Ausgereift“ und ist als Lebensmittelhändlerin in der glücklichen Lage, auch angesichts der erlassenen Kontaktsperre weiter vor Ort ihre Kunden bedienen zu können – im Gegensatz etwa zu Barbara Vermöhlen und Andrea Mettlicki von SpielPlus.

Info Adressen und Öffnungszeiten SpielPlus ist telefonisch erreichbar unter ☏ 0163 / 777 99 36 oder per E-Mail: info@spielplus.de Das Käsefachgeschäft „Ausgereift“ an der Forststraße 5 ist dienstags bis donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 18 und samstags von 9 bis 13.30 Uhr geöffnet. Das Blumengeschäft „Rosige Zeiten“ an der Emdenstraße 15 ist dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Sie trifft die Ladenschließung empfindlich: zum einen, weil der in Hilden schon länger präsente Spielwaren-Fachhandel erst im August seine Ohligser Filiale an der Grünstraße öffnete und sein Angebot stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken will – und zum anderen, weil gerade das Ostergeschäft für ihre Branche vielversprechend wäre. Zwar habe es zuletzt viele telefonische Bestellungen gegeben, erklärt Vermöhlen: Die Auslieferung sei für das kleine Team jedoch nicht einfach zu schaffen. Den spontanen Kauf kann das ohnehin kaum ersetzen.

Doch dank des Hilfsangebots aus dem Käseladen können Kunden ihre bestellten Spiele, Bücher oder Stofftiere nun doch selbst abholen – bei „Ausgereift“. Das Prinzip ist einfach: Die Kunden rufen bei SpielPlus an, und die gepackten Tüten stehen im Käsefachgeschäft bereit. „Wir geben diese dann einfach mit raus“, erklärt Christina Schmackey. Mehr noch: Auf den Tischen, die sonst für Käsetastings im Laden genutzt werden, liegt ein Teil des Spiele-Sortiments bereit. Daraus können Kunden beim Kauf ihres Lieblingskäses oder -weins gleich noch etwas ergattern.

„Die Abrechnung machen wir unter uns“, sagt Schmackey. „Das hat super funktioniert, und wir sind sehr dankbar dafür“, betont Barbara Vermöhlen, die am Hildener Standort für ein ähnliches Modell die Metzgerei Gaumenfreude Fleisch am Warrington-Platz an ihrer Seite weiß.

Lobende Worte für die solidarische Geste findet auch Floristin Kerstin Betz vom Blumenladen „Rosige Zeiten“ an der Emdenstraße: „Dieser Zusammenhalt hat mich gerührt.“ Inzwischen darf sie ihre Kreationen wieder selbst im Laden verkaufen. Zuletzt jedoch waren auch die gleichermaßen dekorativ wie abholbereit im Käsefachgeschäft ausgestellt. Auch wenn die Krise irgendwann ein Ende haben wird: Verstärkte Kooperationen von Einzelhändlern und mögliche Synergien würden alle Beteiligten prinzipiell auch für die Zukunft begrüßen.