Schulprojekt in Krefeld : Fabritz-Gymnasiasten engagieren sich in sozialen Einrichtungen

Krefeld Runter von der Schulbank, rein ins Praktikum in sozialen Einrichtungen: 33 Schüler des Gymnasium Fabritianum sind jetzt für ihr Engagement ausgezeichnet worden.

Und das haben 33 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums Fabritianum im Rahmen des Projekts „Soziale Kompetenz“ getan: In Kooperation mit dem Jugendrotkreuz haben sie die Möglichkeit genutzt, sich 60 Stunden lang am Nachmittag oder in den Schulferien im Bereich einer sozialen Einrichtung oder der Nachbarschaftshilfe freiwillig zu engagieren und in anderen Lebenswelten und -situationen Praxiserfahrung zu sammeln. Zahn Jugendliche haben sogar mehr als 75 Stunden in Kindertagesstätten, Sport- und Schwimmvereinen, bei der Hausaufgaben- und Ferienbetreuung in Grundschulen, in der Jugendarbeit in Kirchengemeinden, in der Seniorenbetreuung, in Büchereien, in der Tagesbetreuung der Lebenshilfe, in einem Café für geflüchtete Frauen, beim DRK-Blutspendedienst oder in Tierheimen abgeleistet. Dafür erhielten sie nun von Regine Hellmann, die sich seit 2006 als ehrenamtliche Patin um die kleinen und großen Sorgen kümmert, und Schulleiter Mühle ein Zertifikat, das zum Beispiel einer Bewerbung um einen Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz hinzufügt werden kann.