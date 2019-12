Vergünstigungen für Zoo, Museum & Co. : Familienkarte: Rund 20 000 Familien erhalten Post

Die Familycard 2020 bietet viele Vorteile. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Angebote für Familien aus Krefeld gelten ab dem kommenden Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Rund 20.000 Familien in Krefeld erhalten in Kürze Post von Oberbürgermeister Frank Meyer. Die Stadtverwaltung verschickt zum siebten Mal die Krefelder Familienkarte, die es Familien ermöglicht, finanzielle Vergünstigungen der beteiligten Partner aus Wirtschaft, Handel, Gastronomie sowie aus dem Vereinsleben in Anspruch zu nehmen. Die Karte ist kostenfrei und gilt für die kommenden drei Jahre – von 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022. Krefelder Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erhalten mit der Familienkarte eine Vielzahl von Ermäßigungen beim Einkauf oder bei der Gestaltung von Freizeitaktivitäten. Jede Familie erhält zwei Familienkarten, damit sie die Vorteile flexibler nutzen kann. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Konstellation die Familie zusammenlebt – ob Patchwork, Alleinerziehende, klassische Familie oder Pflegefamilie.

„Die an der Krefelder Familienkarte beteiligten Partner haben ihre Angebote aktualisiert, 28 Rabattaktionen sind neu hinzugekommen“, weiß Joachim Perey vom städtischen Kinder- und Familienbüro. So gibt es im kommenden Jahr erstmals Angebote im neuen Themenbereich „Beruf und Familie“. Hier ist unter anderem Anne Stolle von „Ast Coaching“ am Elsendonk in Oppum vertreten. Sie begleitet Frauen in beruflichen Veränderungsprozessen wie Wiedereinstieg, Vereinbarkeit von Familie und Job. Das Starterpaket kostet mit Familienkarte 95 statt 120 Euro. Wer als Alternative zur kirchlichen Trauung eine Freie Trauung auswählen möchte, ist bei Stephanie Lichters an der Cyriakusstraße in Hüls genau richtig. Brautpaare aus Krefeld erhalten bei Vorlage der Familienkarte zehn Prozent Ermäßigung auf das Honorar.