Ökonomie und Ökologie : IHK und FDP für städtisches Wirtschaftsdezernat

Krefeld Liberale wollen das Visser-Dezernat „neu aufstellen".

(jon) Die FDP-Fraktion schließt sich einer Forderung der IHK Mittlerer Niederrhein sowie der Industrievereinigung Krefeld-Uerdingen und Rheinhafen nach einem städtischen Wirtschaftsdezernenten an. Die FDP schlägt konkret vor, das nach dem Ausscheiden des Beigeordnetem Thomas Visser am Jahresende frei werdende Dezernat entsprechend „neu aufzustellen". "Für uns wäre es wünschenswert, wenn das Dezernat die Bereiche Wirtschaft, Digitales, Umwelt und Soziales abdecken würde", so FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Denn so könnte nicht nur in einer Zuständigkeit der Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie gefunden werden, der enge Zusammenhang zwischen der Sozial- und Wirtschaftsstruktur würde auch in dem Dezernat abgebildet werden." Voraussetzung – so die Liberalen – wäre allerdings, dass zuvor die Zuständigkeiten und Kompetenzen geklärt sind. „Es wäre fatal, wenn der oder die neue Beigeordnete zwar den stolzen Titel Wirtschaftsdezernat führen würde, aber genauso wie die jetzige Wirtschaftsförderung keine originären operativen Mittel einsetzen könnte“, erklärt der FDP-Chef.