Bauprojekt in Krefeld : Klimasimulation für Wallhöfe wäre rechtlich nicht nötig

Krefeld Die Belange des Klimas werden ohnehin in einem Bebauungsplanverfahren geprüft.

Eine Klimasimulation wäre demnach für den Bebauungsplan Nr. 820(V) „rechtlich nicht erforderlich, aber möglich“, erläutert die Stadt. Allerdings sei der Belang des Klimas in Bezug auf die Auswirkungen des Bauprojekts von den zuständigen Behörden zu prüfen und zu entscheiden, ob Klimabelange erheblich beeinträchtigt werden könnten, heißt es weiter. Im Fall der Wallhöfe aber lägen nach Prüfung durch die zuständige Behörde die Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplans vor, so dass keine Umweltprüfung erforderlich sei, in deren Rahmen auch die Belange des Klimas hätten detaillierter untersucht werden müssen, führt die Stadt aus.

Als Bestandteil der Prüfungen sei eine „verbal-argumentative Einschätzung der Klimaauswirkungen im Kapitel ;Untersuchung der Umweltbelange’ der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. Darin seien grundsätzlich die Belange des Klimas nach dem Baugesetzbuch bei allen Bauleitplanverfahren in die Abwägung mit einzubeziehen. In diesen Punkt fließen also Überlegungen zum Mikroklima mit ein. Generell aber kann der Rat eine solche Umweltprüfung in Auftrag geben; es wäre in der Systematik des Verfahren ein zusätzliches Instrument.