Kassiererin bedroht und geschlagen : Discounter in Hüls: Mann stiehlt Geld aus der Kasse

Krefeld Ein Unbekannter schlug die Kassiererin und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP) Am Dienstag, 26. November, hat ein Mann aus der Kasse eines Lebensmitteldiscounters Geld entwendet und ist geflüchtet. Gegen 19 Uhr hatte sich der Täter an die Kasse des Discounters an der Straße "Auf dem Graben" begeben. Nach Angaben der Polizei drückte er beim Bezahlen seinen Arm gegen den Hals der 25 Jahre alten Kassiererin und entnahm Geld aus der Kasse. Als die Frau versuchte, dem Druck entgegenzuwirken, schlug der Räuber ihr ins Gesicht. Anschließend ergriff er die Flucht mitsamt der Beute. Dabei stieß er eine weitere Mitarbeiterin zur Seite. Beide Mitarbeiterinnen wurden nicht verletzt. Die Polizei beschriebt den Mann als schlank, ertrug einen dunklen Mantel mit Fellkapuze, eine rote Hose, eine weiße Kappe sowie dunkelgrüne Turnschuhe und Handschuhe. Die Zeuginnen beschreiben ihn als südländisch. Hinweise an 02151 634 0 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.