Orgelmusik in Hüls : Ein Grandseigneur des Orgelspiels

Ben van Osten begeisterte in St. Cyriakus bei einem besonderen Konzert – das Foto zeigt ihn in St. Andreas in Korschenbroich. Foto: Joerg Knappe/Knappe, Jörg (knap)

Krefeld Ben van Oosten zeigte bei seinem Konzert in St. Cyriakus die Vielfalt der Metzler-Orgel

Der niederländische Gast ist Titularorganist an der „Grote Kerk“ in Den Haag, wo ihm auch die Künstlerische Leitung des dortigen, jährlich stattfindenden Orgelfestivals obliegt. Am Rotterdamer Konservatorium hat er eine Orgelprofessur inne, er hält Meisterkurse und geht einer umfangreichen Konzerttätigkeit in zahlreichen Ländern nach.