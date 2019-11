Am Adventssonntag in Krefeld : Venlos Zwarte Pieten kommen schwarz nach Uerdingen

Am Adventssonntag in Krefeld

Bleiben schwarz: Zwarte Pieten. Am Adventssonntag, 1. Dezember, kommt wieder Sinterklaas nach Uerdingen; am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, findet jeweils von 11 bis 18 Uhr der traditionelle Nikolausmarkt auf dem Marktplatz statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wenn der niederländische Sinterklaas aus Krefelds Partnerstadt Venlo am ersten Advent, 1.Dezember, wie gewohnt nach Uerdingen kommt, hat er wieder pechschwarze Zwarte Pieten im Gefolge.

(jon/vo) Wenn der niederländische Sinterklaas aus Krefelds Partnerstadt Venlo am ersten Advent, 1.Dezember, wie gewohnt nach Uerdingen kommt, hat er wieder pechschwarze Zwarte Pieten im Gefolge. Bekanntlich wird in unserem Nachbarland alljährlich aufs Neue heiß diskutiert, ob die dunkel geschminkten Gesellen in orientalisch anmutender Kleidung nun rassistisch sind oder nicht. Auch in Venlo ist wieder diskutiert worden, wie die „Venlo Nieuws“ berichtet. Grund: Die Organisatoren des Sinterklaas-Aufzuges, die „Stiftung Kinderfeste Venlo“, befürchtet sinkende Akzeptanz, wenn die Zwarten Pieten mit schwarzen Streifen im Gesicht auftauchen. Die Streifen sollen Hinweis darauf sein, dass die Pieten keine Farbige sind, sondern beim Weg durch den Schornstein in die Häuser, die Sinterklaas besucht, sich mit Ruß im Gesicht schwärzen.