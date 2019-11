Natur in Krefeld : Ein Baumlehrpfad für die Gartenstadt

Die Sonne lugt zwischen den Ästen hervor, das Laub vieler Bäume hat sich bereits bunt verfärbt. Es ist ein wunderbarer Herbsttag, bestens geeignet für einen schönen Spaziergang. Warum nicht mal in Gartenstadt, anstatt im Forst- oder Stadtwald? Denn zwischen den Straßenbahnhaltestellen Traarer Straße und Pappelstraße, entlang der Trasse in dem kleinen Park, macht die Gartenstadt ihrem Namen alle Ehre: hier wachsen die unterschiedlichsten Bäume. Nicht nur bekannte, heimatliche, sondern auch ein paar Exoten. Damit Spaziergänger, Jogger und Radfahrer nicht mehr achtlos an dem botanischen Kleinod vorbeieilen, hat der Bürgerverein nun Informationstafeln aufgestellt und begonnen einen Baumlehrpfad anzulegen.

„Man könnte mich mitten in einem fremden Wald aussetzen. Und trotzdem erkenne ich 90 Prozent der Bäume“, sagt Ute Stettien. Die ehemalige Leiterin der Schule Haus Rath hatte die Idee eines Baumlehrpfades auf dem Gelände des ehemaligen Passagierflughafens schon lange – nun stehen die ersten Schilder und weisen beispielsweise auf Feld-Ahorn, Blutbuche und einen Taschentuch-Baum hin. Stettien hat viel Zeit und Energie in die Informationstafel gesteckt, während der Recherche viele unterschiedliche Bücher gewälzt. „Ich habe mich schon immer viel mit dem Thema beschäftigt.“ Als Lehrerin hat sie oft Blätter von den unterschiedlichsten Bäumen mit in die Schule gebracht und von den Schülern bestimmen lassen. „Schon damals fand ich es wichtig, dass die Kinder ihre Umwelt kennen. Denn, was man kennt, achtet und schützt man“, sagt Stettin.

Aber nicht nur für Kinder ist der Baumlehrpfad interessant. „Auch viele Erwachsene bleiben vor den Schildern stehen“, erzählt Angelika Kempkens vom Bürgerverein Gartenstadt. Acht können derzeit schon bestaunt werden – zehn weitere sind in Arbeit. Aber damit soll noch lange nicht Schluss sein. Einmal um Gartenstadt herum, bis zur Autobahn, soll der Pfad irgendwann mal reichen. Und dass, ohne sich zu wiederholen. „Bei einem kleinen Spaziergang haben wir, ohne genau darauf zu achten, schon 30 unterschiedliche Baumarten gezählt. Und ich bin mir sicher, dass noch viel mehr zu entdecken sind“, sagt Stettien.

Warum jedoch so viele unterschiedliche Bäume in Gartenstadt gepflanzt wurden, anstatt wenige, heimische Sorten, das weiß niemand so recht. „Die Parkanlagen waren ja schon damals als Gärten angedacht und vielleicht haben sie deswegen auch exotischere Bäume ausgewählt“, sagt Wolf-Jürgen Kamieth vom Bürgerverein Gartenstadt. Angelegt wurden die Parks, nach der Stilllegung des Passagierflughafens, von einer Weseler Gartenbau-Firma. Sie hat sich bisher noch nicht zu den Plänen von damals geäußert. Fest steht nur: die Parkanlagen sollten ja immer schon großzügig und ein Garten für die Krefelder sein.

Einen Lieblingsbaum hat Ute Stettien nicht – sie mag alle ausgewählten Exemplare. Und kennt zu jedem nicht nur interessante Fakten, sondern auch eine schöne Geschichte. Deshalb überlegt sie, ob sie nicht einmal Führungen anbieten sollte. Vom alten, schon lange stehenden Feld-Ahorn bis hin zum filigranen Taschentuch-Baum.