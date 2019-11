Kultur in Krefeld : Ittens Nachlass im Textilmuseum

Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj) 4 Bilder Ittens Nachlass im Textilmuseum in Krefeld.

Krefeld Seinen Studenten hat Johannes Itten Elemente aus der Natur als Muster vorgeschlagen. Es sind Muscheln oder Haken und Ösen, die eine ähnliche Entfremdung oder Verzerrung unterlaufen, um neue Strukturen zu schaffen.

Ein Meister des Bauhauses war von 1932-1938 in Krefeld tätig: Johannes Itten (1888-1967) gründete hier die Flächenkunstschule. Dokumente aus jener Zeit werden im Textilmuseum aufbewahrt. Ein anschaulicher Teil davon wird derzeit in drei Vitrinen in der Ausstellung „Zeitkolorit“ im Deutschen Textilmuseum präsentiert.

Es sind drei Vitrinen, die im Jubiläumsjahr – das Bauhaus wurde 1919 gegründet – den Bereich Textil sichtbar machen. Zwei Kleider sind Endprodukte einer Studienklasse in Krefeld. Auf einem Kleid spazieren expressionistisch anmutende Gestalten in bunten Farben über einen hellen Kleiderstoff; die Knöpfe daran sind Rot, Grün, Gelb, Türkis. „Wir haben uns gefragt, warum es Grün und Türkis gibt“, berichtet Museumsleiterin Annette Schieck, „denn auf dem Stoff kommen nicht alle diese Farben deutlich vor.“ Im eigenen Archiv fand sich dann die Lösung: Der ursprüngliche Entwurf hat genau diese Farben, die bei dem Kleid inzwischen verblasst sind. Der Ausstellungsbesucher kann die beiden Textilien hier gut vergleichen.

Info Ausstellung noch bis zum Mai 2020 zu sehen Foto: Weimarer Verlagsgesellschaft Noch bis Mai 2020 zeigt das Textilmuseum die Ausstellung „Zeitkolorit“. Es geht darin um den wechselseitigen Einfluss von synthetischer Farbherstellung, also chemischer Industrie, auf Textilproduktion und Mode. Karin Thönissen beschreibt „Johannes Itten, Leben in Form und Farbe“ (Weimar 2016) und reicht weit über die Krefelder Zeit hinaus.

Das heitere Sommerkleid trug Anneliese Schlößer. Sie war von 1933-35 Schülerin von Itten, leitete ab 1935 die Musterweberei und ging nach 1938 mit ihm nach Zürich, wo beide heirateten und drei Kinder bekamen. Aus Anneliese Schlößers eigenen Entwurf „Spaziergänger“ hatte sie sich ihr Kleid geschneidert, das hier ausgestellt ist. Der Stoff zu einem zweiten Kleid ist auch von ihr: Ein tiefes Dunkelblau ist mit erhabenen weißen Noppen aus synthetischer Faser versehen.

Wichtig und spannender ist auch der Weg, der zu diesen beiden Gewändern geführt hat. „Itten hat zwei Jahre verhandelt, bevor er die Stelle in Krefeld antrat“, sagt Schieck, „er wünschte sich für seine Klassen ein Foto- und ein Textildruckatelier.“ Beide hatten experimentellen Charakter; der schöpferische Prozess war auf das ausgerichtet „was die Industrie brauchte.“ In der Ausstellung wird deutlich, was für Ergebnisse das experimentelle Weben – etwa mit Cellophan oder glitzernden Elementen – zeitigte und wie die Studenten aus der Fotografie Ideen für ihre Druckstoffe gewannen. Zum Beispiel eine Kuh: Eine Schwarzbunte wurde fotografiert, aus dem Muster ihres Fells wurden Ausschnitte vervielfältigt und neu zusammengesetzt. Beeindruckend auch der glänzende Gingko-Stoff, der in Ittens Zeit entworfen wurde. Die an Weimar und damit ans Bauhaus erinnernden changierenden Blätter auf hellem Grund sind etwas ganz Besonderes: „Wir wissen nicht mehr, wie dieser Effekt auf den Stoff gebracht wurde“, sagt Annette Schieck.

Seine Unterrichtsweise, die jeweils mit gymnastischen Übungen und Singen begannen, hat Itten aus Berlin mitgebracht, wo er zeitweilig parallel lehrte. Seinen Studenten hat Itten auch Elemente aus der Natur als Muster vorgeschlagen. Es sind Muscheln oder Haken und Ösen, die eine ähnliche Entfremdung oder Verzerrung unterlaufen, um neue Strukturen zu schaffen.

Dieser Schatz an Dokumenten wurde dem Textilmuseum von Anneliese Itten überlassen. Dazu gehört etwa das Studentenbuch, in das Itten auch Anneliese Schlößer eingetragen hat. Oder dicke Alben mit Schwarzweißfotografien, die gewebte und gedruckte Stoffe dokumentieren. Den Gingko gibt es hier auch mit goldenen Linien auf Schwarz. Oder eine Sonnenblume oder die beeindruckenden Handlinien und Fingerkuppen, die auf feine leichte Stoffen gedruckt sind.

Ein Brief von Gunta Stölzl, die im Weimarer Bauhaus seine Schülerin gewesen war, gehört zu dem Konvolut. Sie schrieb den Brief an Ittens Geburtstag1963 und sandte ihm mit besten Wünschen „ein Ohrentier“ aus der mehr als 40 Jahre zurückliegenden Zeit.