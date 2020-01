Kulturfabrik Krefeld : Scharfe Kontrollen bei Benefiz-Abend

Krefeld Der erste Benefizabend für den Zoo wurde in den sozialen Medien höchst kontrovers diskutiert.

(svs) Am Eingang der Kulturfabrik werden Besucher scharf kontrolliert. Sogar Kugelschreiber sind als mögliche Stichwaffen verdächtig und werden abgenommen. Für die Benefizveranstaltung für Zoo und Tierschutzverein gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Der Grund: Im Internet sind die Organisatoren Johannes Floehr und Jean-Philippe Kindler von Tierschützern und Zoo-Unterstützern gleichermaßen angegangen worden. Sie hatten verkündet, die Einnahmen des Abends zu 50 Prozent an den Zoo und zu 50 Prozent an den Tierschutz zu spenden. Sie waren die ersten, die eine solche Veranstaltung organisierten. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung hatten gerade die Verantwortlichen der Kulturfabrik Sorge vor Übergriffen. Darum bestanden sie auf großen Sicherheitsvorkehrungen.

Ein Wachdienst mit zwölf Personen kontrollierte daher am Eingang scharf und zeigte große Präsenz. Am Ende blieb es jedoch absolut ruhig: Es gab weder Streitereien, noch Proteste. Allerdings hatte die Kulturfabrik vorsorglich auf Werbung über ihre Kanäle verzichtet, um die Stimmung nicht anzuheizen, so dass am Ende nur rund 300 Besucher kamen. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir wesentlich mehr erhofft. Aber es war auch schwer einschätzbar“, sagte Floehr am Ende einer launigen, aber durchaus auch nachdenklich stimmenden Veranstaltung, die kurzfristig sogar echte Star-Unterstützung bekam. Der mit Floehr befreundete Comedian Torsten Sträter, bekannt aus der heute-Show im ZDF „Sträters Männerhaushalt“, hatte sich mittags spontan angeboten und spielte gut 20 Minuten ohne große Vorbereitung. Gerade diese Spontanität machte aus seinem Auftritt ein einzigartiges Erlebnis.