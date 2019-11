Kufa-Bilanz : Rekordjahr: 90.000 Besucher kamen in Kulturfabrik

Overbeck kommt wieder: Roland Jankowsky tritt im Januar auf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld 2019 war für die Kulturfabrik sehr erfolgreich, doch zukünftig soll der Fokus wieder mehr auf der Musik liegen. Für 2020 haben sich Frontm3n und Brings angekündigt.

Ob Brasspop-Band Querbeat, der Rapper Max Herre, das Heavy-Metal-Festival Moshroom, der Podcast Gemischtes Hack oder der Kabarettist Sebastian Pufpaff – die Kulturfabrik hatte 2019 einige Highlights zu bieten. Und mehr Publikum als in den vergangenen Jahren: Im Laufe des Dezembers werde die Marke von 90.000 Besucher für dieses Jahr erreicht werden, sagt Robin Lotze, der Vorsitzende der Kufa: „Wir haben ein vielfältiges Programm geboten und viele Veranstaltungen dadurch ausverkauft“. Vor rund drei Jahren habe die Kufa zudem „viel Geld“ in die Erneuerung der Technik investiert und die Location aufgehübscht, um Künstlern und Besuchern zusätzlichen Anreiz zu bieten, das mache sich nun bezahlt.

Zur Beliebtheit trägt auch die Partyreihe bei, für Dezember wird mit einer 90er-, 2000er- und diversen Partys einiges geboten. Einige junge Menschen würden so erst auf die Location und auf das restliche Kulturprogramm aufmerksam, sagt Jonas Diener, der die Partys organisiert.

Kultband Brings wird am 29. Mai in Krefeld spielen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher/Zaunbrecher, Heinz (zau)

Trotzdem möchte man zukünftig im Programm „etwas weg vom Wort, hin zur Musik“, schließlich sei das der Ursprung der Kufa, sagt Lotze: „Unser Herz hängt an der Musik.“ Das bedeute aber nicht, dass Kabarett, Poetry Slams, Impro-Shows oder die Lesungen der TV-Kommissare verschwinden sollen, man wähle seine Gäste nur gezielter aus. Der nächste TV-Kommissar, der sich angekündigt hat, ist Roland Jankowsky, bekannt als Kommissar Overbeck. Ein beliebtes Format ist zum Beispiel auch die Grenzgang-Serie, die pro Jahr sieben Mal in der Kufa veranstaltet wird. Menschen erzählen anhand von professionellen Bildern und Videos von ihren Reisen und stellen verschiedene Sehnsuchtsorte vor. Am 17. Januar sind die Dolomiten Thema. Der Postillon veranstaltet am 3. März eine Live-Show, genauso wie WDR-Moderator Arnd Zeigler am 29. März mit seiner „wunderbare Welt des Fußballs“.

An zwei Tagen tritt das Akustik-Trio Frontm3n auf. Foto: VA

„Wir unterstützen verstärkt auch Krefelder Bands“, sagt Lotze. So würden lokale Größen wie die Fog Joggers und das Mondo Mashup Soundsystem, regelmäßig in der Kufa auftreten. Das nächste Mal am Abend vor Weihnachten, wenn sich die hiesige Musikszene zum „Scheinheiligabend“ trifft.