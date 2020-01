„Festival der Phantasie“ in Krefeld : Phantasie und Topmusik auf Burg Linn

Krefeld „Wir wollten das Jahr mit einer kleinen, feinen Veranstaltung beginnen. Doch das ‚Festival der Phantasie‘ hat alle Erwartungen übertroffen“, sagt Museumsdirektorin Jennifer Morscheiser.

Als die letzten Klänge des Lieds „The Bard‘s song“ durch den Rittersaal der Burg Linn dringen und die 199 Besucher des binnen zehn Minuten ausverkauften Konzerts, das mit einer Lesung der Fantasy-Autoren Bernhard Henne und Markus Heitz verbunden ist, jubeln, strahlt Blind-Guardian-Leadsänger Hansi Kürsch über das ganze Gesicht. „Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin in Linn aufgewachsen und habe immer schon davon geträumt, mal auf der Burg zu spielen. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, und die haben wir genutzt“, schwärmt der Musiker, der sonst vor zig Tausend Fans in großen Hallen, Stadien und auf Festivals spielt.

In erster Linie ging es beim Festival um Spiele. Die Rollenspielgruppe „KrähenCon“ war gemeinsam mit der Museumsleitung an der Organisation beteiligt. Sie treffen sich jeden Freitag um 19 Uhr in der Fabrik Heeder unter der Kulisse. Neue Besucher sind jederzeit gern willkommen. Der Verein veranstaltet am 5. und 6. September auch eine Spieleconvention an der Hülserstraße 471 im Raphaelsheim.

Dabei ist es aber nicht nur das Konzert mit Lesung der beiden Bestseller-Autoren, die die Besucher begeistern. Am ganzen Wochenende stehen vor allem Spiele im Mittelpunkt. An fünf verschiedenen Orten stellt der Verein KrähenCon verschiedene Rollenspielsysteme vor. „Wir wollen den Menschen diese Form des Spiels näher bringen“, erzählt Mitorganisatorin Heike Dahmen. Erfahrene Spielleiter geben den Besuchern einen Einblick in die Welten verschiedener Pen-and-Paper-Rollenspielsysteme. Dabei spielen die Spieler in einer Art interaktivem Roman eine Figur in einer vom Spielleiter gleich einem Schriftsteller im Kopf der Spieler kreierten Welt. „Hier steht natürlich Fantasy im Vordergrund. Aber eigentlich spielen wir alle Systeme. Auch in Endzeitwelten oder dergleichen“, erzählt Dahmen. Doch nicht nur Rollen-, auch Brettspiele können gespielt werden. Neben dem Rittersaal ist eine Brettspielgruppe mit über 100 Spielen vor Ort. „Es macht richtig Spaß“, sagt Marijana Sipus, die Verantwortliche, die derzeit auch als Praktikantin im Museum Burg Linn aktiv ist.