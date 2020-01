Nach dem tödlichen Zoo-Brand : Diese Krefelder Affen sorgten für Schlagzeilen

Krefeld Bei dem verheerenden Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo sind 30 Tiere ums Leben gekommen. Die Menschenaffen hatten eine große Bedeutung für die Menschen in der Stadt. Wir blicken zurück auf tierische Meldungen aus den vergangenen Jahren.

Bei dem Großbrand am Neujahrsmorgen 2020 starben 30 Affen im Krefelder Zoo, darunter auch mehrere Menschenaffen wie Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Es entstand ein Millionenschaden. Der Zoo sprach von einer „unfassbaren Tragödie“, Bürger aus der Stadt und der Region bekundeten ihre Trauer. In den vergangenen Jahren haben Affen aus dem Zoo immer wieder für kuriose Schlagzeilen gesorgt. Ein Überblick:

Juli 2011

Ein sechs Monate altes Guereza-Äffchen sorgte im Juli 2011 für einen Großeinsatz in Krefeld. Das im Krefelder Zoo geborene Jungtier entlief aus seinem Gehege und fand nicht mehr den Weg zurück. Auf der Suche nach Nahrung kletterte der Affe in den Sollbrüggenpark auf die Terrasse einer Familie, die die Polizei alarmierte. Das Äffchen floh jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte und kletterte auf einen 15 Meter hohen Baum.

Daraufhin musste der Zootierarzt anrücken und ein Betäubungsmittel per Blasrohr auf das Tier pusten. Anders als geplant, schlief der Affe allerdings im Baumwipfel ein. Einige Zeit später fiel das Tier dann aber doch - in das provisorisch aus drei Bettlaken gebaute Sprungtuch.

Mehr als 4000 Spenden nach Zoo-Brand in Krefeld eingegangen

Kundgebung und Benefiz-Event geplant : Mehr als 4000 Spenden nach Zoo-Brand in Krefeld eingegangen

Dezember 2012

Bei dem Feuer im Krefelder Zoo blieb das direkt ans Affenhaus angrenzende Gorillagehege, in dem Kidogo mit seiner Familie lebte, verschont.

März 2013

Bereits seit einigen Jahren malen Affen im Krefelder Zoo. Der prominenteste Künstler unter den Tieren war Orang-Utan Barito. Er malte mehr als 50 Bilder, die über eine Online-Plattform verkauft wurden. Seine Kunstwerke landeten im März 2013 außerdem als Motiv auf T-Shirts des Modelabels Ajoofa. Barito bekam eines der Shirts geschenkt und probierte es im Gehege gleich an. Im Sommer 2014 kam er in einen Zoo in Frankreich.